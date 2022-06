(AGENPARL) – mer 15 giugno 2022 BANCHE, FERRO (FI): FIDUCIOSO SU TESSUTO PRODUTTIVO NAZIONALE

“Sono oltre 140mila le imprese italiane classificate dalle banche tra gli utp, ossia con crediti deteriorati che, però, hanno ancora possibilità di recupero. Certamente lo Stage 2 va gestito con cautela, ma è necessario operare con una visione positiva e non da inquisizione. Resto fiducioso e ottimista sull’andamento del tessuto produttivo nazionale”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Massimo Ferro, capogruppo in commissione Inchiesta sul Sistema Bancario e Finanziario. “La crisi economica scatenata dalla pandemia e dalla guerra – aggiunge il senatore Ferro – ha certamente fatto riemergere la preoccupazione per la crescita dei crediti deteriorati delle banche. Sui crediti in Stage2 la Bce sta alzando il livello di guardia in modo spropositato, in realtà i bilanci delle nostre banche, attualmente, presentano un buon equilibrio. Certamente gli istituti bancari sono stati travolti dalla problematica dei crediti deteriorati, aumentando, quindi, la preoccupazione, ma il flusso di nuovi prestiti in rapporto al totale di quelli in bonis, per i quali non esiste un rischio reale di cadere nel mondo dei deteriorati, è rimasto contenuto e il volume delle cessioni si è mantenuto elevato” conclude Ferro.

