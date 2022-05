(AGENPARL) – dom 22 maggio 2022 [2015-03-27.jpg]

Slovenia International, un argento e un bronzo per gli azzurri

Due medaglie, quelle conquistate allo Slovenia International, che raccontano la crescita esponenziale del movimento del Badminton italiano soprattutto nei doppi. A sancire i due podi in entrambi i casi è stata Martina Corsini, capace di conquistare l’argento nel doppio femminile con Judith Mair e il bronzo nel doppio misto insieme a Gianmarco Bailetti.

Il doppio femminile azzurro ha ben impressionato in semifinale riuscendo a strappare un ottimo risultato contro le cinesi di taipei Chang Ching Hui e Lee Chih Chen, sconfitte i tre parziali (21-19; 18-21; 21-15). In finale le azzurre si sono arrese alle indonesiane Meilysa Trias Puspita Sari e Rachel Alessya Rose, vincenti in due set (21-18; 21-14).

Il bronzo è arrivato invece nel doppio misto dopo la sconfitta in semifinale di Bailetti e Corsini, superati in tre emozionanti set (17-21; 21-8; 21-10) dagli indonesiani Rafli Ramanda e Az-Azahra Putri Dania.

“Un buon torneo che conferma i progressi della squadra – le parole di un entusiasta Direttore Tecnico Lorenzo Pugliese al termine del match -. Dobbiamo abituarci ad affrontare ogni avversario con questo spirito e questa determinazione, ora abbiamo bisogno di continuità di rendimento”.

