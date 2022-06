(AGENPARL) – gio 23 giugno 2022 Autonomia =

Sen. Elena Fattori (Sinistra Italiana):

Necessario opporsi a provvedimento che acutizzerà esclusivamente le diseguaglianze fra cittadini di serie A e di serie B, fra Nord e Sud del Paese

“Ho voluto portare ieri pomeriggio l’adesione e il sostegno di Sinistra Italiana alla giornata di mobilitazione, davanti al ministero degli affari regionali, contro la legge sull’autonomia differenziata, il “Decreto 36”.

L’autonomia differenziata rappresenta di fatto la discriminazione dei cittadini italiani davanti alle leggi di ciascuna regione. “

Lo afferma Elena Fattori di Sinistra Italiana.

“Se questa malaugurata riforma passerà – prosegue la senatrice di SI – ci saranno scuole, sanità, servizi sociali di serie A e di serie B e per i cittadini italiani non ci saranno gli stessi diritti se nascono al Sud o al Nord del Paese.”

È per questo che occorre opporsi a questo provvedimento – conclude Fattori – e continueremo ad opporci ad una riforma che acutizzerà esclusivamente le diseguaglianze.”

