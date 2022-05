(AGENPARL) – mer 11 maggio 2022 sanità: 12 maggio a palazzo donini in programma la presentazione del protocollo d’intesa per il benessere nella popolazione scolastica

(aun) – perugia 11 mag. 022 – Domani, giovedì 12 maggio, alle ore 11, alla Sala Fiume di Palazzo Donini a Perugia, è in programma la presentazione dei contenuti del Protocollo d’intesa tra la Regione Umbria e l’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria finalizzato alla realizzazione di iniziative condivise per la promozione della salute nella popolazione scolastica.

Interverranno l’assessore alla Salute e alle Politiche sociali della Regione Umbria, il direttore regionale alla Salute e Welfare, Francesco Mezzanotte, dirigente tecnico dell’Ufficio scolastico regionale, Mauro Esposito, coordinatore regionale per l’educazione fisica e sportiva e responsabile regionale educazione alla salute per l’USR.

