(AGENPARL) – Roma, 25 mag 2021 – “Da questa mattina campeggia nella stazione metro di Termini presso la scala mobile di risalita all’uscita metro B direzione Rebibbia, un cartello nel quale si legge: ‘Scala mobile temporaneamente non attiva per separazione flussi pedonali entrata/uscita e prevenzione Covid-19’. Una misura di sicurezza che suona come una presa in giro per i viaggiatori, visto che da una settimana l’impianto di risalita è fermo. È facile quindi sostenere che si tratta di una vera e propria ‘bufala’ architettata dalla società capitolina. Peraltro nell’altra uscita, dove la risalita è funzionante, si assiste a degli insopportabili quanto pericolosi assembramenti. Più che una misura di prevenzione, quella presa dall’Atac, appare come un attentato alla salute pubblica. Mentre la giunta in commissione trasporti si sbraccia nel dichiarare che Atac è risanata e va tutto nel migliore dei modi assistiamo a queste indecenze in cui si mascherano mancate manutenzioni con prevenzione Covid-19. All’Atac e all’assessore Calabrese facciamo presente che mentre si stanno predisponendo le aperture per i concerti Atac pensa furbescamente di chiudere per prevenzione le scale mobili. Ma mi faccia il piacere! Avrebbe detto il grande Totò.”

Così in una nota i consiglieri del PD capitolino Ilaria Piccolo e Giovanni Zannola.

