(AGENPARL) – ven 17 giugno 2022 ASSISTENZA VETERINARIA, AL VIA AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE DI ROMA CAPITALE

Roma, 17 giugno 2022 – Il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale ha pubblicato sulla piattaforma “TuttoGare” un avviso finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse con l’obiettivo di individuare medici veterinari singoli o associati e di strutture medico veterinarie disponibili a effettuare prestazioni di assistenza e cura a condizioni agevolate sugli animali d’affezione di proprietà comunale, su quelli appartenenti a colonie feline riconosciute, ad Associazioni di Protezione Civile, ad Enti e Associazioni di tutela degli animali e su quelli di privati cittadini residenti a Roma con determinati requisiti.

In particolare, le prestazioni medico veterinarie a condizioni agevolate che si intendono attivare attraverso questa indagine esplorativa saranno rivolte alle seguenti categorie di soggetti:

Privati cittadini residenti nel territorio di Roma Capitale con certificazione ISEE non superiore a 15 mila euro, o titolari di pensione sociale; famiglie con un componente disabile o con invalidità superiore al 66%; cittadini non vedenti con cane conduttore.

Associazioni animaliste di volontariato regolarmente iscritte all’albo regionale, Enti o Associazioni Onlus di promozione sociale per la tutela degli animali, Associazioni di Protezione civile regolarmente iscritte all’albo regionale.

Strutture comunali e private convenzionate che ospitano cani e gatti di proprietà di Roma capitale, referenti di colonie feline riconosciute dalle A.S.L. competenti per territorio.

Il servizio prevede obbligatoriamente l’identificazione con microchip e l’iscrizione dell’animale in Anagrafe Regionale che, nei soggetti non registrati, sarà effettuata contestualmente alla prestazione veterinaria.

