(AGENPARL) – mar 03 maggio 2022 FS ITALIANE: ASSEMBLEA AZIONISTI APPROVA BILANCIO 2021

Si è riunita oggi a Roma l’Assemblea degli azionisti di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. che ha approvato il Bilancio di esercizio 2021. L’Assemblea ha deciso anche l’approvazione di alcune modifiche statutarie finalizzate principalmente a:

– aggiornare la formulazione dell’oggetto sociale per una ancora più compiuta esplicitazione del ruolo proprio della Holding FS di indirizzo strategico e di definizione e coordinamento del comune disegno imprenditoriale del Gruppo;

– prevedere l’equilibrio di genere nella composizione degli organi sociali come principio statutario, da applicare quindi a prescindere dalle limitazioni temporali proprie delle disposizioni di legge emanate in materia;

– recepire sul piano statutario la sostenibilità come indirizzo programmatico che orienta l’attività d’impresa (cd. “corporate purpose”).

Le modifiche statutarie avranno efficacia dal 1° giugno prossimo, data di pubblicazione dello statuto aggiornato sul sito FS.

🔊 Listen to this