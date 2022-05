(AGENPARL) – mar 31 maggio 2022 ANZIO, MATTIA (PD): AL FIANCO DI LINA GIANNINO PER UNA POLITICA DELLA SERIETÀ

“Un dovere oggi essere ad Anzio, al presidio convocato per ribadire la massima solidarietà e vicinanza a Lina Giannino, la capogruppo del partito democratico per l’ennesima volta vittima di minacce e insulti. Eravamo tanti e tante, a viso aperto e con la nostra presenza fisica nel circolo PD vandalizzato nella notte di domenica, per ricordare a chi pensa di poter minacciare una persona, che tutta la comunità democratica non fa un passo indietro sui temi della legalità e del buon governo. Lina è una donna forte e di principi e noi siamo al suo fianco, ora e sempre”

Così in una nota Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione Consiglio regionale del Lazio

