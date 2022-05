(AGENPARL) – ven 13 maggio 2022 Anconetta: inversione, in via sperimentale, dei sensi di marcia nelle vie Vajenti, Mainardi e Malacarne per sei mesi

Sindaco Rucco e vicesindaco Celebron: “Andiamo incontro ai residenti per migliorare la circolazione veicolare e la sicurezza, migliorando l’immissione su viale Anconetta”

Nelle prossime settimane nel quartiere di Anconetta sarà attuata, in via sperimentale per sei mesi, una modifica della viabilità nell’area residenziale delimitata da via Dell’Acqua, via Lora, stradella dei Perin e un tratto di viale Anconetta.

In particolare, saranno invertiti i sensi di marcia nelle vie Vajenti, Mainardi e Malacarne.

“La decisione nasce a seguito delle richieste dei residenti e comitati del quartiere di migliorare la circolazione veicolare e facilitare l’immissione su viale Anconetta – precisano il sindaco Francesco Rucco e il vicesindaco con delega alla mobilità Matteo Celebron –. Per dare risposta a queste esigenze abbiamo deciso di procedere con una soluzione sperimentale per sei mesi, in modo da verificare il reale impatto sulla circolazione. Sarà illuminato, inoltre, l’attraversamento pedonale su strada Anconetta, posto tra via Vajenti e via Levis per una maggiore sicurezza della zona”.

Nel dettaglio, sarà modificato, invertendolo, il senso unico di circolazione nel tratto di via Vajenti compreso tra viale Anconetta e via Mainardi; di via Mainardi, tra via Vajenti e via Malacarne, e di via Malacarne, tra via Mainardi e viale Anconetta.

La modifica, a carattere sperimentale, verrà attuata almeno fino a fine novembre.

