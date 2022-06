(AGENPARL) – mer 08 giugno 2022 Amministrative, Candidato Masini: “Con squadra coesa Guidonia può rinascere. Grazie a amici Fi per sostegno”.

“Ho l’obbligo di ringraziare molte persone stasera e lo faccio volentieri. Innanzitutto ringrazio la mia terra, ma il mio grazie più sentito va a tutti i presenti, agli amici che mi sostengono e mi hanno sostenuto durante tutta la campagna elettorale. Ho accettato di essere candidato perché sapevo di avere amici in Forza Italia e il loro sostegno sincero”.

Lo ha detto Alfonso Masini, candidato di Forza Italia a sindaco di Guidonia Montecelio, all’incontro elettorale di oggi pomeriggio, cui hanno preso parte anche il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli; il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna; oltre ad alcuni parlamentari tra cui Alessandro Battilocchio, Sestino Giacomoni, Andrea Ruggieri, Maria Spena e Patrizia Marrocco.

“Questi mesi di campagna elettorale mi hanno insegnato che ci sono valori che prescindono persino dalla politica, ovvero l’amicizia. Grazie, dunque, ai dirigenti e agli amici di questo partito presenti qui oggi, grazie a Paolo Barelli e ad Alessandro Battilocchio. Ho scelto di candidarmi perché non potevo più vedere Guidonia, questo territorio, ridotti in questo modo. Guidonia è spenta, avvilita, non c’è più sicurezza, vita sociale e culturale. Si è spenta anche la voglia degli imprenditori di investire in questo territorio, perché quando ti ritrovi di fronte un’amministrazione che ti frappone mille lacci e lacciuoli, regolamenti, verifiche, che tratta gli imprenditori quasi da nemici, gli imprenditori scappano. Abbiamo un parco archeologico e naturalistico bellissimo, il parco dell’Inviolata, ma nessuno lo conosce. Bisognerà lavorare duro per risollevare tutto questo, per formare una squadra preparata, seria e coesa, per andare avanti a denti stretti, cercando aiuto e alleanze in quegli enti superiori che possono sostenerci. Io posso guidare una squadra così, datemi fiducia e lo dimostrerò”, ha concluso.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this