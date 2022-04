(AGENPARL) – mar 12 aprile 2022 NOTA STAMPA

AMBIENTE, CICCULLI-LUPARELLI-CIACCHERI (SCE): “RECUPERARE 5 ANNI DI RITARDI DI AMMINISTRAZIONE RAGGI PER APERTURA PARCO TOR MARANCIA”

Roma, 12 aprile 2022 – “Dobbiamo recuperare il ritardo dell’amministrazione Raggi sul Parco di Tor Marancia, per l’apertura dell’accesso di via di Grotta Perfetta e per la conclusione dell’intero progetto del Parco”. Così i consiglieri Michela Cicculli e Alessandro Luparelli di Sinistra Civica Ecologista si appellano al Sindaco e alla Giunta con una mozione presentata in Assemblea Capitolina nella seduta odierna, sostenuta anche dal presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri. “5 anni di ritardo che hanno accumulato sfiducia tra la cittadinanza e contenziosi da dirimere. Il lavoro di questi mesi del Municipio e dell’Assessorato capitolino all’Urbanistica è segnale importante per nuovo impulso finalizzato a vedere presto aperto uno spazio pubblico pronto da attraversare per i cittadini e le cittadine su via di Grotta Perfetta e un percorso a tappe forzate per il piano complessivo di realizzazione del parco di Tor Marancia”.

