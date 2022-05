(AGENPARL) – gio 12 maggio 2022 Alpini, Mazzetti e Gallone (FI): “Corpo orgoglio italiano: prezioso lavoro di soccorso e sicurezza”

Roma, 11 maggio. “Non si può attaccare tutto il Corpo degli Alpini, per colpa di pochissimi che hanno sbagliato, dobbiamo invece essere grati alle nostre Penne Nere per la loro preziosa e costante presenza per il soccorso, la sicurezza e la salvaguardia del territorio. Per questo, la proposta di interrompere l’adunata degli Alpini per due anni non deve neanche essere presa in considerazione. I valori degli Alpini non sono in discussione e certo non lo sono per le azioni sbagliate di alcuni maleducati che hanno sicuramente peccato di eccessiva goliardia e che, per quanto assolutamente condannabili, non possono scalfire la reputazione di un Corpo, che rappresenta un orgoglio per il nostro Paese. Abbiamo partecipato a molte manifestazioni alpine e mai come in quei momenti ci siamo sentite protette e rispettate. Non dimentichiamo, inoltre, che l’adunata degli Alpini è stato un momento importante per il territorio per il territorio, dopo gli anni difficili vissuti. Proprio per questo, i responsabili vanno individuati e se occorre puniti ma bisogna smetterla con le generalizzazioni a cui abbiamo assistito in questi giorni”. Lo dichiarano in una nota congiunta Erica Mazzetti e Alessandra Gallone, rispettivamente Deputata e Senatrice di Forza Italia.

🔊 Listen to this