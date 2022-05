(AGENPARL) – sab 07 maggio 2022 MAGIONENEWS

Agenzia quotidiana di informazione a cura

dell’Ufficio Stampa del Comune di Magione

Registrazione Tribunale di Perugia N.R.G. 1719/2013

www.comune.magione.pg.it

in redazione Luigina Miccio

Inviati dalle Misericordie dell’Umbria 29 pancali di materiale vario in

Polonia

Iniziato l’inserimento a scuola dei bambini e delle bambine sfollati dai luoghi della guerra

MAGIONE 7 maggio 2022 – Proseguono a Magione le attività per dare aiuto alla

popolazione ucraina sia con iniziative nel territorio comunale che nelle zone in cui la

popolazione in fuga dalla guerra viene accolta.

Per quello che riguarda il territorio comunale di Magione sono circa cinquanta le persone

che attualmente sono accolte, con diverse modalità, nel territorio comunale. Effettuati

anche gli inserimenti scolastici per i minori, in totale otto, di cui, attualmente, quattro

nella scuola dell’infanzia, tre nella primaria e uno alle medie. Alcuni hanno invece scelto di

proseguire le lezioni con didattica distanza con la classe di origine

Sono partiti nei giorni scorsi tre mezzi con materiale alimentare, medicinali e sanitario

raccolto dalla Misericordia di Magione e da tutte quelle dell’Umbria. In tutto 29 pancali che

sono stati spediti direttamente in Polonia dove verranno consegnati alla Caritas di

Varsavia.

🔊 Listen to this