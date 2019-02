(AGENPARL) – lun 18 febbraio 2019 ELEZIONI

UE: BERLUSCONI ‘TIFA’ SOVRANISMO EUROPEO, ‘SERVE INTESA PPE-SALVINI-LE PEN’

Cav si candida a trattare con Matteo, obiettivo e’ restare in gioco per nuova Europa e partita incarichi governo

Roma, 18 feb. (AdnKronos) – ”In Europa bisogna cambiare molto, ci sono troppe cose che non funzionano. Bisogna cambiare l’alleanza del Ppe con la sinistra e instaurare una nuova alleanza con chi in pratica professa il sovranismo e i conservatori di destra. Mi riferisco, per esempio, a Salvini e la Le Pen… Un’alleanza che possa far sì che l’Europa sia davvero un continente sovranista, sovranista non in senso nazionale ma sovranista europeo…”. Nel giorno in cui fa notizia un sondaggio del Parlamento europeo che pronostica un exploit dei sovranisti alle europee con la Lega salviniana secondo partito in Ue solo dopo Cdu-Csu, Silvio Berlusconi rilancia la necessità di un accordo a Bruxelles tra Ppe e forze politiche sovraniste come il Carroccio, in vista del voto del 26 maggio prossimo. Ospite di ‘Tgcom24, il Cav è convinto che cercare un’intesa tra Ppe e sovranisti, come la Lega di Matteo Salvini e Marine Le Pen (entrambi iscritti al gruppo europeo Enf, Europa delle Nazioni e della Libertà ) serva a creare un ”continente sovranista europeo” e non radicale come possa essere quello di carattere nazionale. L’obiettivo dell’ex premier, raccontano, è replicare alle europee lo stesso schema risultato vincente in Abruzzo, ovvero riproporre un centrodestra compatto, ritagliandosi il ruolo di federatore. Il presidente di Forza Italia si candida a fare da tramite tra la famiglia popolare europea e i suoi alleati sovranisti per riproporre una coalizione unita (la Lega di Salvini più Fdi di Giorgia Meloni, che di recente ha aderito al gruppo conservatore di destra Ecr), in grado di scalzare i Socialisti europei. Una mossa, che potrebbe consentire a Berlusconi di giocare ancora le sue carte per la partita sui prossimi incarichi di governo europeo (dalla presidenza alla Commissione). Fi punta alla rielezione di Antonio Tajani alla guida del Parlamento Ue. L’idea di fondo di Berlusconi è che soltanto così potrà dare un’impronta moderata al blocco sovranista nascente e sbarrare la strada al “vero pericolo” rappresentato da Cinque stelle.

AUTONOMIA

Autonomia:Giorgetti,divario nord-sud ampliato da centralismo

“Questa ricetta ha fallito, basta guardare indicatori Meridione”

(ANSA) – CAGLIARI, 18 FEB – “Le autonomie differenziate non creeranno un maggior divario tra nord e sud del Paese”. Semmai, ha dichiarato oggi a Cagliari il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, “e’ il centralismo, per come e’ stato interpretato sinora, ad aver ampliato la frattura. In questi ultimi trenta quarant’anni la ricetta centralista non ha prodotto risultati positivi per il Meridione, basta guardare gli indicatori economici”. Certo, ha aggiunto il numero due della Lega, “non basta mettere l’Autonomia nello Statuto se poi non viene rispettata, questo e’ un problema di serieta’”.

TAV

Tav: O. Napoli (Fi), ora costa meta’,niente piu’ alibi per M5s

(ANSA) – TORINO, 18 FEB – “L’Unione europea ha deciso di dimezzare i costi della tratta nazionale della Tav e di finanziare al 50% la costruzione del tunnel di base. I costi dell’Italia per la tratta nazionale si abbattono cosi’ da 1,7 miliardi a 850 milioni. Sono buone notizie, che rendono ottimisti sul fatto che la Telt dara’ domani il via libera agli appalti da 2,3 miliardi”. Cosi’ Osvaldo Napoli, del direttivo di Forza Italia alla Camera e capogruppo al Comune di Torino. “Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, strenuamente contrario alla Tav – dice Napoli – lo scorso 3 dicembre firmava una lettera con la collega Elisabeth Borne indirizzata al direttore di Telt Mario Virano, nella quale si rinnova l’interesse di Italia e Francia ‘a beneficiare dei finanziamenti europei per la realizzazione del progetto’. Toninelli ha quindi sempre tenuto il piede in due scarpe: in pubblico era un accalorato No-Tav, con la grisaglia ministeriale firmava lettere e impegni per la realizzazione dell’opera”. “Il prezzo di tanta ambiguita’ – rimarca – viene messo a carico dei contribuenti italiani. Ma dopo le decisioni della Commissione, il M5s non ha piu’ alibi per dire no”.

TAV: MARTINA, ‘COSTI DIMEZZATI, BASTA PROPAGANDA GOVERNO’ =

Roma, 18 feb. (AdnKronos) – “Il presidente Sergio Chiamparino oggi ha dato conto di una notizia importante relativa al dimezzamento dei costi della tratta nazionale fino a 850 milioni. Ora davvero il governo deve finirla con la sua propaganda sbagliata e dare il via ai nuovi bandi per i lavori continuando l’opera necessaria al Paese”. Lo afferma Maurizio Martina, candidato alla segreteria del Pd.

FORTETO

Forteto: Mugnai, bene commissione responsabilita’ impunite

(ANSA) – ROMA, 18 FEB – “Al forteto i bambini venivano collocati dallo Stato. Come e’ potuto accadere tutto questo? Siamo negli anni ’70 in una una frazione di Prato si individuava un gruppo di ragazzi fragili avvicinandoli a se’. Come avviene in tutte le sette bisognava superare delle prove dolorose, tanto che questi ragazzi venivano mandati nelle case dei genitori a picchiarli, a rubare. La Toscana ha finanziato il Forteto per anni, concedendo anche la struttura. Quando giungono le prime notizie di violenze e abusi su minori tutti difendono il Forteto, come riporta la stampa dell’epoca”. Cosi’ Stefano Mugnai, vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera, intervenendo a Montecitorio nel corso della discussione sull’Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita’ “Il Forteto”. “Nonostante il successivo intervento della magistratura – ha aggiunto – la memoria di quelle sentenze spariva poi di colpo e Fiesoli riusciva comunque a mantenere stretti rapporti con le istituzioni. Quando ho iniziato ad ascoltare le vittime del Forteto, come presidente della commissione regionale di inchiesta, mi accorgo che quelle storie sono vere e sentirle raccontare e’ stato doloroso. Fiesoli era un farabutto ed esisteva un sistema Forteto, li’ mangiavano letteralmente i bambini. Bisogna accertare responsabilita’ penali, ma anche morali e culturali di chi doveva sapere, controllare, di chi si e’ girato dall’altra parte. Sul Forteto la narrazione andava in un’unica direzione, ma nessuno ha riconosciuto i propri sbagli in quel momento storico, ne’ il Tribunale dei minori, ne’ i servizi sociali, ne’ i media, ne’ il mondo accademico. Questo ha permesso che per oltre 30 anni i bambini continuassero a essere affidati a quella struttura dove i minori servivano alla setta come forza lavoro, schiavi del futuro. Il Forteto salta nel momento in cui le seconde generazioni, testimoni dirette delle violenze, si vedono affidati nuovi bambini da crescere, il che ha fatto emergere la loro reale natura, e’ riemerso il sentimento dell’affetto e sono andati a denunciare gli abusi che per anni nessuno ha voluto ascoltare. L’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta e’ dunque fondamentale per ridare dignita’ alla Toscana e per far si’ che una vicenda tragica possa essere raccontata fino in fondo cosi’ da far emergere le tante, troppe responsabilita’ rimaste impunite”.