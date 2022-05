(AGENPARL) – dom 08 maggio 2022 AGENDA SINDACO ROBERTO GUALTIERI LUNEDÌ 9 MAGGIO 2022

Ore10.15 – Il SindacoRoberto Gualtieripartecipa alla cerimonia di commemorazione del 44° anniversario del ritrovamento del corpo dell’On. Aldo Moro (via Michelangelo Caetani – ingresso da via delle Botteghe Oscure)

Ore19.30 – Il SindacoRoberto Gualtieriinterviene all’evento promosso da Parlamento europeo, Commissione europea, Roma Capitale e Ambasciata di Francia in Italia in occasione della Festa dell’Europa (piazza del Campidoglio).

🔊 Listen to this