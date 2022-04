(AGENPARL) – mar 26 aprile 2022 AGENDA ASSESSORI MERCOLEDÌ 27 APRILE 2022

Ore 13 – L’assessore al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la Città dei 15 minuti Andrea Catarci partecipa alla conferenza stampa di presentazione della terza missione umanitaria di Mediterranea Saving Humans #SafePassage per l’Ucraina (Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/A).

Ore 13.15 – L’assessoraalle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funariincontrerà quattro ragazze che, al termine dell’esperienza in case famiglia o famiglie affidatarie, hanno aderito al progetto sperimentale “Promozione di percorsi tendenti all’autonomia e alla partecipazione attiva dei neomaggiorenni in uscita dal circuito di accoglienza di Roma Capitale” (Circonvallazione Trionfale, 23 – scala B interno 8).

Ore 17 – L’assessore alla Cultura Miguel Gotor partecipa alla presentazione delle “Lettere dal Carcere” di Aldo Natoli e di Lucio Lombardo Radice (Palazzo Valentini, Sala Monsignor Luigi Di Liegro – via IV Novembre 119/A.

Ore 20 – L’assessore alla Cultura Miguel Gotor interviene alla proiezione del film “Bosnia Express” al Cinema Farnese (Piazza Campo de’ Fiori, 56).

