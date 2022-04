(AGENPARL) – mer 20 aprile 2022 AGENDA ASSESSORI GIOVEDÌ 21 APRILE 2022

Ore 10.30 – L’assessore alla Cultura, Miguel Gotor, partecipa alla cerimonia celebrativa in occasione del 2775° anniversario del Natale di Roma (Campidoglio, Sala della Protomoteca)

Ore 12.30 – L’assessore alla Cultura, Miguel Gotor, partecipa alla conferenza stampa di presentazione dell’installazione Synesthesia (Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, via Quattro Novembre, 94)

Ore 15.00 – L’assessore alla Cultura, Miguel Gotor, partecipa alla conferenza stampa per la riapertura del Planetario di Roma (Museo della Civiltà Romana – piazza Giovanni Agnelli 10).

Ore 16.30 – L’assessore alla Cultura, Miguel Gotor, partecipa alla presentazione del libro di Sergio Fontana “Che fine ha fatto Romolo” (Curia Iulia, Largo della Salara Vecchia n. 5)

Ore 20.30 – L’assessore alla Cultura, Miguel Gotor, assiste, nell’ambito della rassegna “Cinemente – Festival di psicoanalisi e cinema”, alla proiezione del film di Marco Bellocchio “Marx può aspettare” (Sala Cinema del Palazzo delle Esposizioni, Via Nazionale 194).

