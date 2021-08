(AGENPARL) – Roma, 23 ago 2021 -Lungo e cordiale incontro tra Matteo Salvini e l’ambasciatore dell’Afghanistan in Italia, Khaled Ahmad Zekriya.

Al centro del colloquio, i temi della difesa della democrazia, dei diritti, delle libertà e della Costituzione, l’esigenza di non offrire alcun riconoscimento per Talebani o Emirato Islamico, la determinazione a contrastare ogni forma di terrorismo, violenza ed estremismo.

Hanno poi condiviso che il nuovo governo afghano dovrà nascere nel rispetto della costituzione afghana e di ciò che prevede l’Art. 60 della costituzione.

Salvini e l’ambasciatore si erano già confrontati telefonicamente pochi giorni fa per consultazioni urgenti.

