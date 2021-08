(AGENPARL) – Roma, 26 agosto 2021 – Giovedì alcuni paesi europei hanno interrotto le evacuazioni tra minacce di terrorismo suicida all’aeroporto di Kabul, secondo quanto riportato dal New York Times .

«Belgio, Paesi Bassi e Danimarca hanno tutti affermato che non sarebbero più in grado di facilitare i ponti aerei dall’aeroporto internazionale di Hamid Karzai, che ha sia sezioni civili che militari», ha riferito il Times .

Dopo gli avvertimenti sugli attacchi suicidi di mercoledì e l’avvertimento dell’ambasciata americana a Kabul che gli americani dovrebbero rifugiarsi fuori l’aeroporto, «il Belgio ha deciso di interrompere i suoi voli di evacuazione da Kabul mercoledì notte», ha detto il primo ministro Alexander De Croo in una conferenza stampa giovedì mattina.

«Mercoledì, durante la giornata, la situazione è rapidamente peggiorata», ha spiegato De Croo. “Abbiamo appreso che c’era una minaccia di attentati suicidi nelle vicinanze dell’aeroporto e tra la folla. Abbiamo anche visto che l’accesso ai gate dell’aeroporto è diventato di conseguenza più difficile e persino impossibile”.

Entrambi i ministeri della difesa dei Paesi Bassi danesi hanno avvertito che le loro forze armate non sarebbero più in grado di assistere l’America nelle estrazioni a causa della “situazione in rapido deterioramento”, mentre altre nazioni come l’Australia cercano di fermare i loro voli di soccorso entro le prossime 24 ore.

La fine dell’assistenza europea all’evacuazione del presidente Joe Biden è arrivata dopo che l’ambasciata americana a Kabul ha annunciata mercoledì di aver individuato “minacce alla sicurezza fuori dai cancelli dell’aeroporto di Kabul”, consigliando agli americani “di evitare di recarsi all’aeroporto e di evitare i cancelli dell’aeroporto in questo momento, a meno che ricevi istruzioni individuali da un rappresentante del governo degli Stati Uniti per farlo”.

Nell’avviso sono state annotate le seguenti precauzioni:

Sii consapevole di ciò che ti circonda in ogni momento, specialmente in grandi folle.

Seguire le istruzioni delle autorità locali, comprese le restrizioni di movimento relative al coprifuoco.

Avere un piano di emergenza per le emergenze e rivedere la Checklist del viaggiatore .

Monitora i media locali per gli eventi di rilievo e modifica i tuoi piani in base alle nuove informazioni.

Iscriviti allo Smart Traveler Enrollment Program ( STEP ) per ricevere avvisi e facilitare la tua localizzazione in caso di emergenza.

Segui il Dipartimento di Stato su Facebook e Twitter .

A partire da mercoledì, 4.100 americani rimangono bloccati in Afghanistan, molti non a Kabul o nei dintorni, ha detto un assistente del Senato alla CNN.

Altri 4.400 cittadini statunitensi e le loro famiglie sono stati evacuati dall’Afghanistan. Il Pentagono ha dichiarato mercoledì che quasi 10.000 persone stanno aspettando un volo all’aeroporto internazionale di Hamid Karzai. La scadenza per l’evacuazione dei talebani è tra quattro giorni.