ADRIATICA IONICA RACE, SINDACO FERRARA ALLA PREMIAZIONE IN ROMAGNA: INCORONA IL MIGLIOR SCALATORE. STASERA LA CORSA SU RAISPORT

Brisighella, 6 giu – A conclusione della terza tappa della Adriatica Ionica Race, il sindaco di Ferrara Alan Fabbri – che oggi ha preceduto gli atleti nell’area arrivi portando alcuni prodotti ferraresi da far degustare al pubblico e agli staff italiani e internazionali – ha premiato l’argento Natnael Tesfatsion (Drone Hopper), anche maglia verde di miglior scalatore. A seguire Fabbri e il suo omologo di Brisighella Massimiliano Pederzoli, sono stati chiamati sul palco dal patron della gara Moreno Argentin per la consegna delle maglie, ricordo della tappa. Questa sera alle 18,30 RaiSport trasmetterà le immagini della corsa e i video realizzati a Ferrara per far conoscere storia e patrimonio della città estense.

