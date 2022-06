(AGENPARL) – ven 17 giugno 2022 ACQUA, MAGLIONE (M5S): AGRICOLTURA DEVE INNOVARSI PER PRESERVARE RISORSE IDRICHE

17 giugno – “Solo innovandosi e divenendo sostenibile, l’agricoltura italiana potrà evitare di sprecare una risorsa preziosa e vitale come l’acqua. In questo, le ingenti risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza saranno cruciali ma serve investire anche sulla ricerca agronomica e genetica e sull’ulteriore avanzamento tecnologico affinché si utilizzi la risorsa idrica nelle modalità e nei quantitativi corretti”. Lo dichiara il deputato Pasquale Maglione, esponente M5S in commissione Agricoltura, intervenuto oggi al convegno ‘Siccità: situazione e soluzioni’, organizzato alla Camera dalla collega Federica Daga in occasione della “Giornata mondiale della siccità e delle desertificazione”.

“Servono decisioni importanti e strategiche – aggiunge – Abbiamo un’infrastruttura obsoleta, che disperde l’acqua che, non senza difficoltà, riusciamo a raccogliere. I cambiamenti climatici, che dobbiamo necessariamente affrontare, comportano una contrazione dei periodi di pioggia pertanto dobbiamo avere la capacità di catturare e stoccare quest’acqua”.

“Attraverso i prossimi decreti e la Legge di Bilancio 2023, torneremo a chiedere investimenti sia sul Piano Invasi sia su progetti di più piccola entità ma diffusi sul territorio, come il ‘progetto laghetti’ promosso da Anbi, l’Associazione Nazionale Consorzi di Bonifica. Senza acqua, infatti, non possiamo parlare di futuro dell’agricoltura e dell’umanità in generale” conclude.

