ven 06 maggio 2022 Abruzzo, Michele Fina rilancia: "Dall'alleanza di Governo, insieme anche in Regioni e Comuni"

Le parole del segretario regionale del PD Abruzzo, Michele Fina, rilasciate al Capoluogo.it . Fina rilancia l’alleanza con il M5S in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Si voterà anche nel capoluogo d’Abruzzo.

Il segretario del PD getta acqua sul fuoco in merito alle fibrillazioni a livello nazionale che vedono il Partito Democratico e il M5S piuttosto distanti rispetto alle vicende relative al governo Draghi. Sottolinea: “Si avvicina il momento elettorale e l’alleanza viene vista come una prigione, per cui ognuno tende a marcare delle differenze rispetto agli altri, ma occorre che due forze politiche che stanno al Governo possano darerisposte insieme anche nelle Regioni e nei Comuni”.

Nello specifico delle elezioni amministrative a L’Aquila, intanto, il segretario Fina riferisce dell’ultima riunione del livello regionale, per cui non solo il M5S si presenterà a sostegno diStefania Pezzopane, ma lo farà con unapropria lista e con il simbolo: “Verranno quindi anche i leader nazionali a L’Aquila”.

Inevitabile un passaggio sulla guerra inUcraina: “Se ancora si può parlare di un cessate il fuoco e trattative di pace è perché l’Ucraina sta resistendo. Serve un’Europa come soggetto diverso e autonomo dalla NATO, che abbia capacità di gestire i rapporti e dialogare con tutti, anche con Putin”.

