(AGENPARL) – mer 18 maggio 2022 A Venezia arriva la “Bibliociurma”: dal 26 maggio fino a settembre ritorna per i bambini e le loro famiglie la rassegna di letture animate nei campi

Torna la Bibliociurma a Venezia. Dal 26 maggio fino all’8 settembre ritorna per i bambini e le loro famiglie la rassegna di letture animate nei campi di Venezia fortemente voluta dall’amministrazione comunale del sindaco Luigi Brugnaro. La seconda edizione di “Bibliociurma all’arrembaggio. Campo che vai tesoro che trovi” dedicata ai bambini dai 5 ai 10 anni, è curata dalle cooperative CoopCulture e Socioculturale e arriva in numerosi campi del centro storico spingendo per questa nuova dizione anche alla Giudecca.

Dal 26 maggio all’8 settembre, per 9 giovedì, una mappa dei pirati guiderà i bambini nella ricerca di 9 bauli pieni di storie, colorando l’estate veneziana delle famiglie. I biblio-pirati, approderanno nei campi segnalati nella mappa con la nave pirata della Rete Biblioteche Venezia, leggendo libri avventurosi, promuovendo la lettura e i servizi delle 17 biblioteche comunali.

I libri sono piccoli preziosi tesori: leggere ai bambini e appassionarli alla lettura è uno di modi per sviluppare la creatività, l’ immaginazione e arricchire i loro pensieri. In ogni tappa i partecipanti potranno iscriversi Biblioteche della Rete (l’iscrizione è sempre gratuita), ascoltare storie, prendere a prestito i libri e conoscere i bibliotecari, gli stessi che i bambini ritroveranno nelle biblioteche.

Il patrimonio di libri per ragazzi è di oltre 75 mila documenti presenti nelle due principali biblioteche junior (Bettini junior in Centro storico e Vez junior a Mestre) e nelle biblioteche decentrate, contando nel 2021, nonostante il periodo di pandemia, ben 45 mila prestiti. Iniziative come Bibliociurma e la presenza del Bibliobus nei parchi cittadini durante il periodo estivo contribuiscono a diffondere la lettura anche fuori dal luogo biblioteca.

Bibliociurma all’arrembaggio – Tappe del Centro Storico

La bibliociurma sarà presente in doppio turno (17.00 e 17.45) nei campi e giardini più suggestivi di Venezia con questo calendario: giovedì 26 maggio 2022 in Campo dei Gesuiti; giovedì 9 giugno 2022 in Campo dei Frari; giovedì 16 giugno 2022 in Campo San Polo; giovedì 23 giugno 2022 in Campo San Giacomo dell’Orio; giovedì 30 giugno 2022 in Campo SS. Giovanni e Paolo; giovedì 7 luglio 2022 in Campo Junghans; giovedì 14 luglio 2022 in Campo Santa Margherita; giovedì 1 settembre 2022 in Campo del Ghetto; giovedì 8 settembre 2022 in Campo Santa Maria Formosa.

informazioni, www.culturavenezia.it/biblioteche

Venezia, 18 maggio 2022

– https://www.addtoany.com/share#url=https://live.comune.venezia.it/it/2022/05/venezia-torna-la-bibliociruma-con-letture-animate-nei-campi-tutta-lestate&title=A%20Venezia%20torna%20la%20

– [locandina](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/bibliociurma_sito.png)

– [Bibliociurma_2021](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/bibliociurmasolobarca.jpg)

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

🔊 Listen to this