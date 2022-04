(AGENPARL) – ven 15 aprile 2022 UP&DOWNQuesto spettacolo parla anche di te, solo che tu ancora non lo sai.

28 aprile ore 21.00

TEATRO GALLI – Rimini

In scena Paolo Ruffini e gli attori con disabilità

della Compagnia Mayor Von FrinziusUn esilarante happening comico che compie una sorta di indagine, diretta e irriverente, sul significato del concetto di “normalità”. Realizzato con la collaborazione del Comune di Rimini e ospitato dal magnifico Teatro Galli.

Lo spettacolo UP&Down è un concentrato di ironia e improvvisazione, che dal 2018 calca i palcoscenici di tutta Italia: conta ad oggi più di 115mila biglietti venduti, 130 repliche e arriva per la prima volta nella Città di Rimini.

In scena l’attore Paolo Ruffini, da anni impegnato in questo progetto insieme alla Compagnia Mayor Von Frinzius, straordinario esempio di teatro inclusivo, da cui provengono gli attori con disabilità protagonisti dello show.

Dopo due anni in cui le restrizioni per la pandemia hanno messo a dura prova i teatri e i professionisti dello spettacolo, torna finalmente ad aprirsi il sipario, in particolare su questo progetto che considera la diversità un valore, creando una vera commistione tra arte e sociale, scevra da pietismi di sorta.

Più che uno spettacolo a cui assistere, UP&Down può definirsi un’esperienza a cui partecipare: è infatti il pubblico il vero protagonista, continuamente coinvolto in divertenti gag e improbabili interviste, invitato a ballare e giocare, senza prendersi troppo sul serio.

UP&Down è un varietà disobbediente, politicamente scorretto, che interrompe perfino le liturgie del teatro stesso, ma è anche un’occasione di condividere, riflettere e commuoversi.

Due ore di puro divertimento e lunghi istanti di tenerezza, un atto unico di amore e follia: un sorprendente Paolo Ruffini fa da mattatore, e accompagna gli spettatori in un viaggio attraverso le emozioni, superando le continue irruzioni degli attori che, tra infinite risate, ridefiniscono il confine tra abilità e disabilità.

“Il teatro, il cinema, l’arte, non sanno che farsene della normalità, la vita stessa è un inno alla diversità:

Siamo tutti diversamente normali e ugualmente diversi”

Paolo RuffiniIL PROGETTO ll progetto UP&Down nasce nel 2015 dalla collaborazione tra Paolo Ruffini la compagnia teatrale Mayor Von Frinzius, uno straordinario esempio di teatro integrato composta in prevalenza da attori disabili. Si tratta di un progetto cross-mediale che si realizza su tre espressioni artistiche: una teatrale, una cinematografica e una editoriale. Il cuore pulsante del progetto è lo spettacolo teatrale, in cui Paolo Ruffini va in scena con alcuni degli attori della compagnia (cinque con Sindrome di Down, uno affetto da autismo e uno in carrozzina). Insieme realizzano uno strepitoso varietà, scorretto e irriverente, che interrompe le liturgie teatrali e spezza i pregiudizi del pubblico, riuscendo ad emozionare, a divertire e a commuovere. Debutta nel 2018 con un tour che riscuote grande successo e proprio durante quel periodo vengono realizzate le riprese del Documentario dal titolo UP&Down – Un Film Normale che diventa un’indagine sulla normalità e che racconta sul grande schermo proprio questa impresa fuori dal comune. Infine, nel 2019, prima della ripresa del tour, Paolo Ruffini pubblica il libro La sindrome di UP – edito da Mondadori – in cui descrive l’esperienza tracciando un percorso verso la felicità attraverso quanto condiviso con i suoi compagni di viaggio.

UP&DOWN28 aprile ore 21.00

TEATRO GALLI – Rimini

CREDIT

PRODUZIONE: VERA srl

CAST: Paolo Ruffini e gli attori della Compagnia Mayor Von FrinziusREGIA: Lamberto Giannini

AL PIANOFORTE: Claudia Campolongo

COORDINATRICE: Rachele Casali

