DOMANI, MARTEDI’ 19 APRILE, ALLE 12 PRESIDENTE REGIONE

VENETO PRESENTA NOVITA’ AEROPORTUALI VERSO MILANO-

CORTINA 2026. SARA’ PRESENTE IL PRESIDENTE DI SAVE, ENRICO

MARCHI

(AVN) Venezia, 18 aprile 2022

Domani, martedì 19 aprile, a Venezia, il Presidente della Regione Veneto presenterà

“Il polo aeroportuale del Nordest: la ripresa del sistema verso Milano-Cortina 2026”.

Interverrà il presidente di Save, Enrico Marchi.

L’appuntamento è alle 12 a Palazzo Balbi, sede della Giunta Regionale.

Nel corso dell’evento saranno presentate le nuove rotte degli scali del Veneto e

saranno delineate le strategie in vista dell’appuntamento olimpico del 2026. Insieme al

presidente di Save saranno presenti i vertici del sistema aeroportuale veneto e alcuni

rappresentanti istituzionali.

Per l’accesso dei giornalisti sarà necessaria l’effettuazione di un tampone, per il quale

sarà operativo un punto tamponi all’interno di Palazzo Balbi, a partire dalle ore 9.30.

Si prega pertanto di presentarsi con anticipo rispetto all’inizio del punto stampa.

Per chi non potrà essere presente, l’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina

