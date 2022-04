(AGENPARL) – dom 03 aprile 2022 Regione del Veneto

ZAIA, APRILIA NEI LIBRI DI STORIA DELLO SPORT, VINCE IL MADE IN

VENETO

(AVN) Venezia, 3 aprile 2022

“Grande Aprilia, prima pole position in MotoGP e prima vittoria nella classe regina

del motociclismo. Un week end fantastico. La casa di Noale, simbolo del Made in

Veneto da sempre, entra ufficialmente nei libri di storia dello sport”.

Con queste parole il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, celebra il successo di

Aleix Espargaro al gran premio di Argentina di MotoGP.

“La piccola grande Aprilia torna a farci gioire dopo i mondiali vinti in 125 e 250 –

prosegue Zaia – nella classe regina non ci era mai riuscita, ma la tenacia, il lavoro e

l’ambizione hanno permesso alla casa di Noale di mettersi dietro blasonate marche e

gruppi internazionali. Un grande plauso va a tutta l’azienda, a chi investe e lavora per

salire sul gradino più alto del podio. Speriamo ora che questa vittoria di Aprilia sia

solo l’inizio di un ciclo vincente”.

