(AGENPARL) – gio 28 aprile 2022 A spasso per eduli a Carsiana

Giardino botanico Carsiana

Sgonico 55, 34010 Sgonico (TS)

La raccolta delle specie spontanee commestibili, o foraging, è una pratica sempre più comune, che però necessita di preparazione e studio prima di essere intrapresa. Possiamo fruire di ciò che la natura ci offre, ma con certi limiti che vanno rispettati per non arrecare danno alle specie e agli ambienti nei quali ci avventuriamo.

Carsiana vi propone un corso in due puntate, la seconda il 15 maggio, per avvicinarvi in sicurezza a quello che potrebbe essere considerato proprio uno “stile alimentare e di vita”.

Nel primo incontro tratteremo i seguenti temi:

– Determinazione delle specie vegetali

– Norme di sicurezza (salubrità dell’ambiente id raccolta, approccio all’assaggio)

– Normativa vigente relativa alle specie protette, alle specie raccolte tradizionalmente e altre specie

– Buone pratiche

Il corso verrà tenuto dal naturalista botanico Pierpaolo Merluzzi.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Data: 30 aprile

Orario di inizio: 15.00

Durata: 2 ore

Luogo di ritrovo: Giardino botanico Carsiana

Difficoltà: facile, adatto a tutti

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e scarpe da trekking

Quota di partecipazione: gratuito grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia

Note: in caso di leggero maltempo l’appuntamento sarà comunque garantito. In caso di grave maltempo, l’escursione verrà rimandata e saranno avvisati gli iscritti tramite mail entro il giorno precedente. Si fa affidamento alle previsioni del sito [http://www.meteo.fvg.it/](https://giardinobotanicocarsiana.us20.list-manage.com/track/click?u=c62b8affc394b7dab2aa39f67&id=7ea29d8cc5&e=c5a70219d7) (OSMER FVG) come garanzia di attendibilità.

Orari del Giardino botanico Carsiana

Il Giardino botanico Carsiana è aperto:

– dal 21/03 al 14/04:

lunedì, martedì, mercoledì dalle 10.00 alle 13.00

giovedì, venerdì, sabato, domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

– dal 15/04 al 20/06:

lunedì giorno di chiusura

martedì, mercoledì, giovedì dalle 10.00 alle 13.00

venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 10.00 alle 18.00

– dal 21/06 al 15/08:

lunedì giorno di chiusura

martedì, mercoledì, giovedì dalle 10.00 alle 13.00

venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 10.00 alle 19.00

– dal 16/08 alla seconda domenica di ottobre:

lunedì giorno di chiusura

martedì, mercoledì, giovedì dalle 10.00 alle 13.00

venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 10.00 alle 18.00

L’ingresso è gratuito!

