Bonelli (AVS): “Protocollo Italia‑Albania illegittimo: fallimento Meloni per propaganda con soldi pubblici.

per propaganda con soldi pubblici. ”

“La pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea sul protocollo

Italia‑Albania e sulla designazione dei Paesi di origine sicuri conferma la

totale illegittimità dell’impianto normativo voluto dal governo Meloni. La

Corte ha chiarito che un Paese terzo può essere considerato ‘sicuro’ solo

se la decisione è giustiziabile in sede giudiziaria, le fonti utilizzate

sono accessibili a giudici e richiedenti e se il Paese garantisce

protezione a tutta la popolazione. Nulla di tutto questo è avvenuto con

l’atto legislativo italiano dell’ottobre 2024.

Un nuovo rapporto di ActionAid in collaborazione con l’Università di Bari

descrive i centri in Albania come i più costosi, disumani e inefficienti

nella storia della politica migratoria italiana: 114mila euro al giorno per

soli cinque giorni di attività nel 2024, con 570mila euro versati alla

società Medihospes per trattenere venti persone liberate poche ore dopo.

Per costruire il centro di Gjader sono stati spesi 74,2 milioni, ovvero

oltre 153mila euro per ogni posto letto realizzato, contro circa 21mila

euro nei centri italiani. Numeri che confermano l’assurdità di

un’operazione dal costo di quasi un miliardo di euro.

Il governo Meloni e il ministro Piantedosi hanno edificato un impianto

privo di garanzie giuridiche, umanamente inaccettabile ed economicamente

insostenibile. Oggi quel piano viene smontato dalla giustizia nazionale ed

europea. È ora che rispondano alla Corte dei Conti: quei soldi sottratti

alle politiche sociali e all’accoglienza legalmente organizzata vanno

rendicontati.

Il piano Albania si conferma per quello che è sempre stato: un fallimento

politico, economico e giuridico, costruito sulla violazione dei diritti

fondamentali e sullo spreco sistematico di risorse pubbliche.”

Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce

nazionale di Europa Verde

