(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 27 March 2025 监狱：这是影响许多国家的一个问题。为什么不能大家一起努力呢？建立一个国际大学联盟作为东西方之间的桥梁来确定所有国家共同的模式、方法和标准是可取的。

Giuseppe Maria Meloni 著，《惩罚的世界》一书将监狱问题带入了意大利及国外的大学。

罗马，3 月 27 日2025 年 – “随着《惩罚的世界：寻求安全与人权之间平衡的漫长旅程日记》一书的出版，惩罚问题被直接带入意大利大学和一些外国大学。一个重要而难以想象的目标已经实现。由于普遍围绕着刑罚执行的冷漠和怀疑之墙，很难想象这本书能在如此多的大学和如此多的研究中心得到如此广泛的传播。在法律领域，还有另一堵始终涉及执行方面的墙，即将刑罚执行理解为纯粹法律性质的问题，将刑罚执行理解为可以成为具有科学性质的论点的问题。

在民法中，执行阶段，或者更确切地说是实际执行标题和判决中所包含的条款，一直被认为与执行之前的阶段具有同等的法律重要性，另一方面，在刑法中，人们普遍认为法律的界限通常与程序阶段的结束相重合。一般而言，判决的执行几乎一直被视为法外阶段，好像它实际上不是法律的一部分；它一直更多地被视为一个安全问题以及一个人类和社会性质的问题。在这些墙壁上造成深深的裂缝，有利于清楚地认识和意识到监狱问题的严重性，从而为改善现状提供新的活力、新的技术和法律努力。

此外，本书的传播将有助于培养一批新的法学家，他们能够同时以全面的视角看待安全和人权两个方面，而不会感到尴尬，也不会有丝毫排斥某一方面的意思。这将有助于培养一批新的法学家，他们不仅关注形式数据，不仅关注法律的规定，而且关注现实，关注具体执行的方面，从而培养一批更渴望将现实适应立法的新型法学家。此外，该书在许多外国法律图书馆中的存在，将有助于加强不同刑罚制度之间的比较，将有助于比较各个制度的不同关键问题以及已经采取或将要采取的不同解决方案，将有助于促进不同的再教育和重返社会方法之间的比较。

因此，我们希望该书的上述传播不仅能使墙壁出现裂缝，还能起到架设桥梁的作用。监狱是一个影响许多国家的问题，那么为什么不让所有国家共同努力呢？更具体地说，希望随着这本书的传播，将创造条件和条件，以便能够在意大利和外国各大学之间建立一个真正的联盟，以解决具体的惩罚问题及其执行为目标。该联盟的成立将极其重要，特别是考虑到在一个以人口大量流动为特征的全球化社会中，必须确定所有国家共同的关于惩罚及其具体执行的模式、方法和标准。未能建立共同的刑罚制度也会对国际投资、工业、贸易、通讯、信息产生负面影响，而且在欧洲等更有限的背景下，这会成为真正的欧洲一体化的障碍。”

该书作者、罗马律师 Giuseppe Maria Meloni 在一份说明中指出了这一点，他自 2017 年以来一直担任该倡议 Piazza delle Carceri e della Sicurezza del cittadino 的发言人，并于 2006 年至 2014 年担任该协会 Movimento Clemenza e Dignità 的主席。