𝐂𝐢𝐚𝐨 𝐀 𝐓𝐫𝐨𝐢𝐚 𝐞̀ 𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐂𝐢𝐯𝐢𝐜 𝐋𝐚𝐛, 𝐢𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐜𝐢𝐯𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀

A Troia Γ¨ nato Civic Lab, il primo laboratorio civico della cittΓ

Si chiama Civic Lab il primo laboratorio civico troiano presentato, domenica scorsa, 1Β° dicembre, nell’ex

convento di San Domenico.

Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, Civic Lab nasce dall’incontro di un gruppo di cittadini

uniti dal comune sentire e dalla comune necessitΓ di essere parte attiva della vita sociale e civica di Troia.

Gremita la sala conferenze, segno dell’interesse che la nuova associazione sta giΓ riscontrando nella comunitΓ

troiana.

A presentare Civic Lab alla comunitΓ cittadina Γ¨ stato il direttivo, presieduto da Carmela Di Mucci, e composto

da Luigi Zolli, Antonella Pucci, Mina De Santis, Giuseppe De Leonardis e Giuseppe Cornacchia.

β€œCivic Lab Γ¨ un’associazione inclusiva che punta a creare spazi di socializzazione e collaborazione tra

persone, indipendentemente dalle loro ideologie politiche o religiose. Ci definiamo un laboratorio di crescita, un

luogo dove chiunque puΓ² sperimentare, condividere idee e mettere a disposizione le proprie competenze.

La nostra missione Γ¨ favorire l’inclusione, promuovendo il senso di comunitΓ attraverso il confronto attivo e la

collaborazione con altre associazioni” ha dichiarato la presidente, Carmela Di Mucci nel corso della presentazione,

a cui ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale il sindaco, Francesco Caserta.

Simbolo di Civic Lab Γ¨ un’ampolla, un recipiente di solito in vetro e senza tappo, in cui, in questo caso, si

concentrano idee, ribollono pensieri liberi pronti a trasformarsi in azioni.

In programma giΓ i primi progetti nati in collaborazione con le sedi di alcune associazioni nazionali. Si parte il 14 e 15

dicembre con la rappresentazione teatrale della commedia di Eduardo De Filippo β€œIl medico dei pazzi”

interpretata dalla compagnia β€œLe stelle di Orione”. Un’iniziativa solidale di raccolta fondi che

prevede di destinare i proventi della vendita dei biglietti alla fondazione ANT (Associazione

Nazionale Tumori) che fornisce assistenza medico specialistica gratuita domiciliare ai malati oncologici senza

alcun costo per le famiglie, ed offre, in base alle risorse reperite sul territorio, progetti diprevenzione oncologica

gratuita.

Il secondo progetto nasce dalla collaborazione con l’AIDO (Associazione Italiana Donatori di Organi) e

l’ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) in programma il 21 e il 22 dicembre presso il MED

(Museo Ecclesiastico Diocesano). Una due giorni di informazione sulla donazione attraverso racconti di

vita e una mostra di pittura. SarΓ Felice Forcella, guarito dalla leucemia dopo un trapianto di midollo

osseo a raccontare la propria esperienza, espressa anche attraverso la pittura.

