Lunedi 28 ottobre 𝙄𝙣𝙖𝙪𝙜𝙪𝙧𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙥𝙧𝙞𝙢𝙖 𝙩𝙖𝙧𝙜𝙖 𝙞𝙣 𝙧𝙞𝙘𝙤𝙧𝙙𝙤 𝙙𝙞 𝙁𝙖𝙡𝙘𝙤𝙣𝙚 𝙚 𝘽𝙤𝙧𝙨𝙚𝙡𝙡𝙞𝙣𝙤

π™žπ™£ π™§π™žπ™˜π™€π™§π™™π™€ π™™π™ž π™π™–π™‘π™˜π™€π™£π™š π™š π˜½π™€π™§π™¨π™šπ™‘π™‘π™žπ™£π™€”

Appuntamento lunedi 28 ottobre 2024 ore 10.30

Via Bompietro, 31, 00132 Roma RM

Parco Giochi Pubblico – Peppino Impastato – Collina della Pace

Continua l’impegno per coltivare il seme della legalitΓ nel nostro

territorio.

Abbiamo deciso di intitolare l’area giochi del Parco Collina della Pace

“Peppino Impastato”, ai giudici che hanno lottato per la libertΓ .

Le loro azioni erano rivolte non solo in tutela dello Stato, ma soprattutto

dei giovani. Per questo motivo la targa sarΓ inaugurata da studenti e

studentesse, associazioni, istituzioni che ogni giorno si impegnano per

valorizzare il bello, la legalitΓ .

Un segnale importante nel territorio del VI Municipio che lanciamo anche ai

clan mafiosi, noi non indietreggiamo.

La presenza dello Stato con l’on. S. Matone, l’on. L.Cartaginese, l’on.

Maurizio Politi, l’on. Fabrizio Santori, Γ¨ la dimostrazione che la buona

politica si puΓ² e si deve fare.

Così in una nota il consigliere del VI Municipio, presidente della

commissione Giubileo Alessio Rotondo

locandina in allegato

*On. Fabrizio Santori*

*capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina*