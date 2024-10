🗓 Prorogata fino al 17 novembre la mostra L’Appia è Moderna

(AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 17 ottobre 2024 Se non visualizzi correttamente la comunicazione, clicca qui

NEWS | MOSTRE | LUOGHI

La mostra L’Appia è moderna, a cura di Claudia Conforti, Roberto Dulio, Simone Quilici, Ilaria Sgarbozza è stata prorogata al 17 novembre 2024.

Promossa dal Parco Archeologico dell’Appia Antica e dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, con l’organizzazione di Electa, l’esposizione è ospitata all’interno del casale di Santa Maria Nova, nel Parco Archeologico dell’Appia Antica.Sei le sezioni per raccontare che l’Appia è anche moderna. Dipinti, fotografie, illustrazioni, manifesti pubblicitari, progetti architettonici e documenti d’archivio restituiscono l’energia di un secolo che ha fortemente disegnato una delle più note vie consolari, parte vivente della città contemporanea. Alla mostra si affianca il volume edito da Electa.

Per celebrare la proroga della mostra, sabato 19 ottobre avrà luogo lo speciale evento: “L’Appia è moderna. Quali prospettive?”

INTRODUCESimone Quilici, Direttore del Parco Archeologico dell’Appia Antica, curatore della mostra INTERVENGONO

Claudia Conforti, curatrice della mostra, già Professoressa ordinaria di Storia dell’architettura, Università di Roma Tor Vergata e membro dell’Accademia Nazionale di San Luca Paolo Liverani, Professore ordinario di Topografia Antica, Università di Firenze Maria Vittoria Marini Clarelli, Dirigente Servizio III – Architettura contemporanea, periferie e rigenerazione urbana della DGCC, Ministero della CulturaMODERA

Orazio Carpenzano, Preside della Facoltà di Architettura, “Sapienza” Università di Roma Saranno presenti Ilaria Sgarbozza e Roberto Dulio, curatori della mostra.Complesso di Capo di Bove, via Appia Antica 222.

Info e aggiornamenti:parcoarcheologicoappiaantica.itScopri di più

NOVITÀÂ

Il Parco Archeologico dell’Appia Antica è da oggi presente su Bloomberg Connects, la guida digitale gratuita dedicata all’arte e alla cultura che vi permetterà di migliorare ed espandere l’esperienza di visita con approfondimenti e percorsi tematici, audioguide realizzate con le voci del personale del Parco, speciali focus sulle mostre, videoguide, gallerie fotografiche. Disponibile in moltissime lingue e facile da navigare, Bloomberg Connects vi accompagnerà alla scoperta dei nostri siti con percorsi e decine di punti di interesse.

Scarica l’app su Apple StoreScarica l’app su Google Play

HALLOWEEN NEL PARCO

Per celebrare il periodo dell’anno in cui presso molte culture del mondo si commemorano i defunti, nelle giornate di mercoledì 31 ottobre, giovedì 1° e venerdì 2 novembre, il Parco Archeologico dell’Appia Antica propone visite guidate tematiche sul rituale funerario romano. Nel corso degli appuntamenti, il personale del Parco vi accompagnerà alla scoperta di festività , culti, credenze e superstizioni dell’antichità offrendo in ciascun sito una prospettiva diversa.

Scopri come partecipareDA NON PERDERE

Mostra VIA APPIA. La strada che ci ha insegnato a viaggiare

Ancora per qualche mese la mostra immersiva ‘VIA APPIA. La strada che ci ha insegnato a viaggiare’ vi accompagna lungo l’Appia Antica in un racconto per immagini di grande potenza, costruito con le straordinarie fotografie realizzate da Andrea Frazzetta. Guarda il video:Â

Le visite guidate di Ottobre

Venite a scoprire i nostri siti accompagnati dal personale del Parco.Scopri di più

SEGUICI SU