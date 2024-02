Celebrazioni Benedettine 2024 Roma- 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐅𝐢𝐚𝐜𝐜𝐨𝐥𝐚 “𝐏𝐫𝐨 𝐏𝐚𝐜𝐞 𝐞𝐭 𝐄𝐮𝐫𝐨??𝐚 𝐔𝐧𝐚” 𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐒𝐨𝐦𝐦𝐨 𝐏𝐨??𝐭𝐞𝐟𝐢𝐜𝐞 – ??𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐮𝐟??𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐩??𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐃𝐞𝐩𝐮𝐭𝐚𝐭𝐢

(AGENPARL) – ven 09 febbraio 2024 ๐‚๐ž๐ฅ๐ž๐›๐ซ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐๐ž๐ง๐ž๐๐ž๐ญ๐ญ๐ข๐ง๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’:

Roma 7 Febbraio 2024

๐๐ž๐ง๐ž๐๐ข๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ ๐ข๐š๐œ๐œ๐จ๐ฅ๐š โ€œ๐๐ซ๐จ ๐๐š๐œ๐ž ๐ž๐ญ ๐„๐ฎ๐ซ๐จ๐ฉ๐š ๐”๐ง๐šโ€ ๐๐š ๐ฉ๐š๐ซ๐ญ๐ž ๐๐ž๐ฅ ๐’๐จ๐ฆ๐ฆ๐จ ๐๐จ๐ง๐ญ๐ž๐Ÿ๐ข๐œ๐ž – ๐ฏ๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ฎ๐Ÿ๐Ÿ๐ข๐œ๐ข๐š๐ฅ๐ž ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ฌ๐จ ๐ฅ๐š ๐‚๐š๐ฆ๐ž๐ซ๐š ๐๐ž๐ข ๐ƒ๐ž๐ฉ๐ฎ๐ญ๐š๐ญ๐ข

Nel cuore del Vaticano, nella solenne Aula Paolo VI, ๐๐š๐ฉ๐š ๐ ๐ซ๐š๐ง๐œ๐ž๐ฌ๐œ๐จ ha accolto con benevolenza la Fiaccola Benedettina “Pro Pace et Europa Una”, impartendole la sua benedizione. L’augusto Pontefice ha onorato la presenza delle delegazioni benedettine, conferendo la sua benedizione alla Fiaccola, destinata ad intraprendere un viaggio verso Praga e poi ritornare a Norcia il prossimo 20 Marzo 2024.

๐—ฃ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ: ๐—ถ๐—น ๐—ฉ๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ ๐—ฆ๐—ถ๐—ป๐—ฑ๐—ฎ๐—ฐ๐—ผ ๐—ฅ๐—ฒ๐—ด๐—ด๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ก๐—ผ๐—ฟ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ ๐—š๐—ถ๐˜‚๐—น๐—ถ๐—ฎ๐—ป๐—ผ ๐—•๐—ผ๐—ฐ๐—ฐ๐—ฎ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ ๐ž ๐ฅโ€™๐€๐ฌ๐ฌ๐ž๐ฌ๐ฌ๐จ๐ซ๐ž ๐š๐ฅ๐ฅ๐š ๐‚๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ฎ๐ซ๐š ๐๐ž๐ฅ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ž ๐๐ข ๐๐จ๐ซ๐œ๐ข๐š ๐†๐ข๐ฎ๐ฌ๐ž๐ฉ๐ฉ๐ข๐ง๐š ๐๐ž๐ซ๐ฅ๐š, ๐ƒ๐จ๐ฆ ๐๐ž๐ง๐ž๐๐ž๐ญ๐ญ๐จ ๐๐ข๐ฏ๐š๐ค๐จ๐Ÿ๐Ÿ (๐ฉ๐ซ๐ข๐จ๐ซ๐ž ๐๐ž๐ฅ ๐ฆ๐จ๐ง๐š๐ฌ๐ญ๐ž๐ซ๐จ ๐๐ข ๐’๐š๐ง ๐๐ž๐ง๐ž๐๐ž๐ญ๐ญ๐จ ๐ข๐ง ๐Œ๐จ๐ง๐ญ๐ž);

I๐—น ๐—ฆ๐—ถ๐—ป๐—ฑ๐—ฎ๐—ฐ๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—–๐—ถ๐˜๐˜๐—ฎฬ€ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฆ๐˜‚๐—ฏ๐—ถ๐—ฎ๐—ฐ๐—ผ, ๐——๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ผ ๐—ฃ๐—ฒ๐˜๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ถ;

๐—ถ๐—น ๐—ฆ๐—ถ๐—ป๐—ฑ๐—ฎ๐—ฐ๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—–๐—ถ๐˜๐˜๐—ฎฬ€ ๐—ฑ๐—ถ ๐—–๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ป๐—ผ ๐—˜๐—ป๐˜‡๐—ผ ๐—ฆ๐—ฎ๐—น๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ;

Subito dopo la benedizione da parte di ๐’๐ฎ๐š ๐’๐š๐ง๐ญ๐ข๐ญ๐š’, il messaggio del Patrono dโ€™Europa รจ stato protagonista presso uno degli organi istituzionali del nostro Stato.

Il ๐๐ซ๐ž๐ฌ๐ข๐๐ž๐ง๐ญ๐ž ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐‚๐š๐ฆ๐ž๐ซ๐š, ๐‹๐จ๐ซ๐ž๐ง๐ณ๐จ ๐ ๐จ๐ง๐ญ๐š๐ง๐š, ha dato il benvenuto alle delegazioni provenienti dai comuni di Norcia, Subiaco e Cassino sottolineando l’importanza del messaggio di pace di San Benedetto da Norcia, particolarmente rilevante in un momento di complessa situazione internazionale e di persecuzione dei cristiani.

In rappresentanza della cittร di Norcia, il ๐•๐ข๐œ๐ž ๐’๐ข๐ง๐๐š๐œ๐จ ๐‘๐ž๐ ๐ ๐ž๐ง๐ญ๐ž ๐†๐ข๐ฎ๐ฅ๐ข๐š๐ง๐จ ๐๐จ๐œ๐œ๐š๐ง๐ž๐ซ๐š, ๐ƒ๐จ๐ฆ ๐๐ž๐ง๐ž๐๐ž๐ญ๐ญ๐จ ๐๐ข๐ฏ๐š๐ค๐จ๐Ÿ๐Ÿ (๐ฉ๐ซ๐ข๐จ๐ซ๐ž ๐๐ž๐ฅ ๐ฆ๐จ๐ง๐š๐ฌ๐ญ๐ž๐ซ๐จ ๐๐ข ๐’๐š๐ง ๐๐ž๐ง๐ž๐๐ž๐ญ๐ญ๐จ ๐ข๐ง ๐Œ๐จ๐ง๐ญ๐ž) ๐ž ๐ฅโ€™๐€๐ฌ๐ฌ๐ž๐ฌ๐ฌ๐จ๐ซ๐ž ๐š๐ฅ๐ฅ๐š ๐‚๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ฎ๐ซ๐š ๐†๐ข๐ฎ๐ฌ๐ž๐ฉ๐ฉ๐ข๐ง๐š ๐๐ž๐ซ๐ฅ๐š, promotrice da anni dellโ€™evento commemorativo del Santo Patrono dโ€™Europa, la quale ha dato in dono al Presidente della Camera una lampada simbolica con impresso il nome della Fiaccola Benedettina โ€œPro Pace et Europa Unaโ€, uno dei tre segni di luce che andranno ad illuminare Praga, come monito di libertร , prossima ai luoghi del conflitto bellico che sta preoccupando lโ€™Europa e il Medio Oriente per invocare la pace per tutti i popoli che stanno soffrendo.

