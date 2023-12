𝑬𝑿 𝑻𝑪𝑻 | 𝑪𝑶𝑵𝑭𝑬𝑹𝑴𝑨𝑻𝑶 𝑺𝑰𝑻 – 𝑰𝑵 𝑷𝑹𝑬𝑺𝑺𝑶 𝑳𝑨 𝑷𝑹𝑬𝑭𝑬𝑻𝑻𝑼𝑹𝑨 𝑨 𝑻𝑨𝑹𝑨𝑵𝑻𝑶

(AGENPARL) – mer 13 dicembre 2023 ๐Ÿ‘‰* 14 dicembre 2023*

โŒš *9:00 – 13:00*

๐Ÿ“ *Prefettura di Taranto*

*Gentili Colleghi*

i sindacati FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI confermano l’organizzazione

di un *SIT-IN dei lavoratori ex TCT iscritti alla Taranto Port Workers

Agency (TPWA), programmato per domani, 14 dicembre, dalle ore 9 alle ore 13

presso la Prefettura di Taranto*. Tale iniziativa รจ accompagnata dalla

dichiarazione di stato di agitazione e dalla richiesta di attivazione della

procedura di raffreddamento.

L’urgente azione di protesta รจ scaturita dalla mancata inclusione, durante

l’approvazione del decreto Anticipi al Senato il 7 dicembre scorso,

dell’emendamento volto a estendere per altri due anni la copertura

finanziaria dell’Agenzia del lavoro portuale, in particolare della TPWA a

Taranto.

Attualmente, l’Agenzia del lavoro portuale, responsabile della gestione di

340 lavoratori provenienti da Taranto Container Terminal, rischia di

interrompere la sua attivitร economica entro la fine dell’anno. Questa

situazione presenta un grave rischio per l’occupazione e l’economia locale.

Inoltre, l’incertezza riguardante il futuro dell’erogazione dell’Indennitร

di Mancato Avviamento (Ima), la cassa integrazione per i lavoratori ex TCT,

dopo il 2023, crea una preoccupante atmosfera di instabilitร tra i

lavoratori e le loro famiglie.

I sindacati, in virtรน di questa situazione critica, hanno deciso di

mobilitarsi pacificamente attraverso il sit-in presso la Prefettura di

Taranto, con l’obiettivo di sensibilizzare le istituzioni e la pubblica

opinione sulla necessitร di garantire la continuitร operativa dell’Agenzia

del lavoro portuale e la tutela dei diritti dei lavoratori.

I rappresentanti dei sindacati saranno disponibili per interviste e

dichiarazioni durante l’evento.

Invitiamo gli organi di stampa a partecipare e a coprire questo importante

momento di mobilitazione per la difesa dei diritti dei lavoratori portuali

di Taranto.

