🔴 COMUNICATO STAMPA | LEGGI SULLA PRIVACY IMPEDISCONO STUDI ONCOLOGICI, GIULIANO AMATO: «IPER-PROTEZIONE CHE RASENTA LA FOLLIA»

(AGENPARL) – lun 04 dicembre 2023 Rete Oncologica Nazionale

STUDI DI RICERCA ONCOLOGICI SPESSO IMPEDITI DA LEGGI SULLA PRIVACY

GIULIANO AMATO: «PRONTO A PARLARNE COL GARANTE, IPER-PROTEZIONE CHE RASENTA LA FOLLIA»

Il Presidente di ACC Ruggero De Maria: «Questione di civiltà che va risolta, nazioni con leggi più restrittive delle nostre sono riuscite a superare questo ostacolo» | L’ex Presidente del Consiglio: «La rasenta soprattutto quando copre persone che accettano i cookies di qualunque sito mettendo nelle mani di chissà chi la loro privacy»

Roma, 4 dicembre 2023 – Intervenendo al convengo Diritto alla Salute e alla sua tutela organizzato al CNR dal Cortile dei Gentili, struttura del Dicastero Pontificio per la Cultura e l’Educazione costituita per favorire l’incontro e il dialogo tra credenti e non credenti, il Presidente di ACC, professor Ruggero De Maria, interpellato da Giuliano Amato sulle strategie possibili, ha spiegato che «una soluzione verso cui bisogna puntare e che troverebbe tutti concordi è l’utilizzo molto più intensivo della tecnologia a beneficio di un incremento della performance».

Per De Maria, riferitosi nello specifico all’intelligenza artificiale citata anche dal cardinale Gianfranco Ravasi, che aveva aperto i lavori, «la potenzialitĂ per migliorare le cure e abbattere i costi che risiede nella capacitĂ di poter analizzare tutto ciò che accade con gli strumenti oggi a disposizione, è enorme; ma – ha aggiunto – c’è anche la necessitĂ di migliorare le analisi di performance: attualmente Agenas possiede dati troppo poco granulari che ci consentono di valutare solo alcuni parametri. Dobbiamo fornire ad Agenas molti piĂą dati, in modo che sia possibile valutare con precisione come opera ogni struttura; il Programma Nazionale Esiti in atto non ha informazioni riguardo l’etĂ , la presenza di comorbilitĂ e la gravitĂ delle malattie. Credo pertanto che sia fondamentale migliorare la raccolta e l’analisi dei dati, in modo che sia possibile utilizzare le tecnologie che ci fornisce l’intelligenza artificiale sia per monitorare ed efficientare i nostri ospedali sia per favorire il progresso della medicina».