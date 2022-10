(AGENPARL) – ven 07 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA

La presidente Damiano all’inaugurazione della mostra “DA→A – Gli artisti della Collezione Bevilacqua La Masa 1998 →2018”

E’ stata inaugurata nel pomeriggio, all’interno della Galleria della Fondazione Bevilacqua La Masa, in Piazza San Marco, la mostra “DA→A – Gli Artisti Della Collezione Bevilacqua La Masa 1998 →2018”. In esposizione una scelta di opere della collezione recente della Fondazione, formatasi grazie ai premi acquisto delle Collettive annuali e alle donazioni.

Quattordici gli artisti coinvolti: Carolina Antich, Francesco Candeloro, Jasmina Cibic, Teresa Cos, Chiara Enzo, Roberto Fassone, Alessandra Messali, Valerio Nicolai, Matteo Rosso, Alberto Sinigaglia, Marta Spagnoli, Giulio Squillaciotti, The Cool Couple e Serena Vestrucci. Per loro ci sarà la possibilità di raccontare le trasformazioni e l’evoluzione delle loro ricerche artistiche.

All’inaugurazione della mostra, curata da Stefano Coletto, hanno partecipato, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, la presidente del Consiglio Ermelinda Damiano e il vicepresidente Paolo Romor.

“E’ la prima volta che la Fondazione fa questo grande lavoro di recupero di un patrimonio così importante di questa città – le parole della presidente Damiano – Si ripercorrono 20 anni di storia della Bevilacqua La Masa ma anche di questi artisti.

La Fondazione è un grande centro culturale e artistico della città. Dobbiamo continuare a valorizzarla affinché questo diventi sempre più il luogo dell’arte di Venezia. Valore aggiunto – ha proseguito Damiano – è la vostra attenzione per i giovani. In questo luogo sono stati tanti i talenti che sono stati scoperti e valorizzati”.

Venezia, 7 ottobre 2022

