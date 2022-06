1325-2022 COVID. ASSESSORE SANITA’ REGIONE VENETO INCONTRA UNITA’ MONITORAGGIO DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE NAZIONALE

(AGENPARL) – mer 15 giugno 2022 Regione del Veneto

COVID. ASSESSORE SANITA’ REGIONE VENETO INCONTRA UNITA’

MONITORAGGIO DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE NAZIONALE

(AVN) Venezia, 15 giugno 2022

La Regione Veneto ha adempiuto con diligenza e correttezza all’applicazione delle

varie normative nazionali in materia di gestione del Covid in ambito ospedaliero.

E’ quanto emerso oggi, a Palazzo balbi, sede della Giunta regionale a Venezia, dove

l’Assessore alla Sanità ha incontrato i componenti dell’Unità Monitoraggio-

Coordinamento-Audit, tutti militari facenti parte della struttura nazionale del

Commissario per il Covid.

L’unità, dopo essere stata in Abruzzo, Campania, Toscana, Umbria, Marche, Lazio ed

Emilia Romagna, è ora per qualche giorno in Veneto, dove si recherà in alcuni

ospedali di varie Ullss per un programma di visite volto a monitorare, presso tutte le

Regioni e PA, lo stato d’attuazione dell’art.2 del DL34 ed è composta da sei ufficiali

delle Forze Armate.

Portando agli ospiti il saluto del Presidente della Regione, impossibilitato a

presenziare, l’Assessore ha ringraziato la struttura commissariale per la “continua e

preziosa collaborazione con la Regione, che non è mai mancata e che ci ha fatto sentire

meno soli nella battaglia contro il virus. Lavorando con uno straordinario spirito di

squadra – ha aggiunto – abbiamo ottenuto risultati fondamentali nell’organizzare

l’assistenza ai milioni di cittadini che hanno contratto il Covid. Come Veneto stiamo

rispettando tutti i tempi dati dalla programmazione nazionale e di recente abbiamo

anche approvato il nuovo Piano Pandemico Regionale, fatto discendere da quello

nazionale”.

L’Unità commissariale cesserà il suo compito il 31 dicembre prossimo, quando la

competenza passerà in capo al Ministero della Salute, e oggi gli ufficiali presenti

hanno tenuto a sottolineare che “Siamo qui a rendere merito a una Regione che ha

lavorato bene e che presenta dati non usuali da vedere in varie altre parti del Paese”.

L’Unità avrà, tra l’altro, il compito di monitorare la gestione degli strumenti

contrattuali predisposti dalla Struttura Commissariale,

di autorizzare i trasferimenti e i rimborsi delle quote chieste dai Soggetti Attuatori, di

fornire il nulla osta alle proposte di rimodulazione in coordinazione con il Ministero

della Salute, di monitorare l’attuazione dei singoli interventi in coordinamento con il

Ministero della Salute.

