ASSESSORE AL LAVORO PARTECIPA A CONVEGNO DI

CONFINDUSTRIA VICENZA SULLA DENATALITA’: “INVERTIRE LA

ROTTA AL PIÙ PRESTO: NE HA BISOGNO L’ITALIA. PAESE CHE

RINUNCIA AD AVERE FIGLI È DESTINATO A SPARIRE”

(AVN) – Venezia, 31 maggio 2022

“Plaudo a Confindustria Vicenza e al gruppo dei giovani imprenditori confindustriali

che hanno scelto di interrogarsi su quella che amo definire ‘la madre di tutte le

battaglie’: il fenomeno della denatalità. Dobbiamo provare ad invertire la rotta di

declino a cui stiamo assistendo, perché possiamo tutti fare molto di più. L’Italia,

colpevolmente, non ha affrontato abbastanza questo tema negli ultimi decenni: oggi

qualsiasi azione a contrasto della denatalità arriva probabilmente in ritardo, ma merita

di essere tentata”.

Così l’Assessore al Lavoro e alle Pari Opportunità della Regione del Veneto che è

intervenuta ieri – a Palazzo Bonin-Longare di Vicenza – al convegno “Generazioni

Future: il supporto alla natalità da parte delle aziende”, promosso dal Gruppo Giovani

Imprenditori di Confindustria Vicenza. Obiettivo dell’incontro è stato quello di

condividere alcune delle migliori pratiche aziendali a sostegno della natalità, al fine di

una sempre più frequente e diffusa adozione, e allo stesso tempo dare una panoramica

dei bisogni reali espressi dal territorio vicentino.

Dopo l’introduzione della Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di

Confindustria, Vicenza Camilla Cielo, tra gli interventi che si sono susseguiti nel corso

di questo confronto il contributo degli imprenditori Roberto Brazzale dell’azienda

Brazzale Spa, Vanessa Loreto, Vicepresidente della New Ink Solutions, Virginia Scirè

di WearMe Babywearing, Denise Fontana HR manager della Liomatic Spa, Rachele

Battistella HR manager di AWS Emea Xylem Service Italia Srl e Luca Tomasi di

Inglesina Baby Spa.

“Come Regione siamo consapevoli dell’importanza del tema della conciliazione dei

tempi di vita e di lavoro: una donna non può essere costretta a scegliere tra la propria

vita professionale e la propria carriera ed il fatto di generare nuova vita – ha

sottolineato l’Assessore regionale – mancano importanti servizi che vanno messi in

campo al più presto, e certamente l’azione del governo poteva essere meno generalista,

ed avere tra le sue priorità anche l’abbattimento di taluni costi legati alla nascita di un

figlio: per molte famiglie stanno infatti diventando insostenibili i costi per mandare un

bimbo al nido, ad un doposcuola o ai centri estivi”.

