FAVERO CONFERMATO PRESIDENTE ANA. GOVERNATORE

VENETO, LA STORIA DEGLI ALPINI E’ IN BUONE MANI”

(AVN) Venezia, 30 maggio 2022

“La quarta conferma per Sebastiano Favero alla guida dell’Associazione

Nazionale Alpini è per me un’ottima notizia. La storia, la tradizione, le preziose

funzioni in tempo di pace degli Alpini erano e restano in ottime mani”.

Così il Presidente della Regione Veneto saluta la riconferma del trevigiano (è

originario di Possagno) Sebastiano Favero alla guida delle penne nere nazionali.

“Nel pluriennale operato di Favero e dei suoi collaboratori, ci sono segni evidenti

di amore incondizionato per la penna nera e chi la porta, capacità organizzative,

seria autorevolezza”.

“Per il Veneto – conclude il Governatore – Favero e i suoi Alpini sono sinonimo di

altruismo, volontariato, totale disponibilità ad aiutare il prossimo in difficoltà. Non

a caso diciamo di loro, con la massima convinzione, che dove c’è bisogno di aiuto

sono i primi ad arrivare e gli ultimi ad andarsene”.

