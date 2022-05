(AGENPARL) – dom 29 maggio 2022 Regione del Veneto

Giunta Regionale

Agenzia Veneto Notizie

COMUNICATO STAMPA

PRESIDENTE REGIONE DOMANI ALLE 11.30 ALL’OSPEDALE DI

TREVISO PER FIRMA CONVENZIONE PER NUOVO CENTRO HUB PER

PERSONE CON DISABILITA’

(AVN) Venezia, 29 maggio 2022

Domani, lunedì 30 maggio 2022 alle ore 11.30, il Presidente della Regione Veneto

interverrà alla sottoscrizione della convenzione con l’INPS per la creazione di un

Centro hub per persone con disabilità.

L’evento si terrà nella Sala Convegni dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

Situato in via Patrioti 80 a Farra di Soligo, il complesso, d’intesa con la Protezione

Civile, sarà operativo a partire dal 1° giugno.

Comunicato nr. 1218-2022 (PRESIDENTE)

Agenzia Veneto Notizie

🔊 Listen to this