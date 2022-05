(AGENPARL) – ven 27 maggio 2022 Regione del Veneto

Giunta Regionale

Agenzia Veneto Notizie

COMUNICATO STAMPA

ACQUISTI VERDI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. LA

GIUNTA REGIONALE APPROVA IL PROTOCOLLO D’INTESA CON

IL MITE PER CAPITALIZZARE LE ESPERIENZE VENETE

(AVN) Venezia, 27 maggio 2022

Su proposta dell’Assessore al Bilancio e alla Programmazione di concerto con

l’Assessore al Turismo e all’Agricoltura, la Giunta regionale ha approvato il

Protocollo d’Intesa tra il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) e la Regione

del Veneto per la capitalizzazione delle esperienze e la disseminazione delle buone

pratiche per l’ambiente e il clima, nell’ambito del progetto nazionale “Mettiamoci in

Riga-Rafforzamento Integrato Governance Ambientale”.

Il protocollo ha come obbiettivo quello di definire un modello capace di rendicontare i

benefici del Green Public Procurement, il GPP, ovvero gli Acquisti Verdi nella

Pubblica Amministrazione, per definire un’adeguata strategia di comunicazione che

sensibilizzi e informi le imprese e i consumatori, soprattutto in riferimento al tema

dello spreco alimentare.

“Con questo progetto vogliamo definire tutte quelle buone pratiche che possono

aiutare a far diventare il Veneto una regione più sostenibile ed attenta all’ambiente –

commentano gli Assessori coinvolti nel progetto -. Il tema dello “spreco alimentare” e

la valorizzazione di un sistema alimentare sostenibile è un’azione in linea con il Goal

12 e il Goal 2 dell’Agenda 2030 ed è stato oggetto di approfondimento del tavolo di

lavoro che la Regione ha portato avanti durante quest’anno con le altre istituzioni,

impegnate nel percorso di valorizzazione dei temi degli Acquisti Verdi”.

Per dare un’ulteriore spinta al progetto, la Regione ha realizzato un documento dal

titolo: “GPP per un sistema alimentare giusto, sano e rispettoso dell’ambiente”, che

verrà presentato il prossimo 9 giugno nel corso del Forum Compraverde Veneto 2022

dai rappresentanti delle istituzioni che hanno contributo a redigerlo.

“Con l’adesione al protocollo proposto dal MiTE, l’Amministrazione regionale intende

ulteriormente proseguire il percorso di valorizzazione delle buone pratiche sugli

Acquisti Verdi, acquisire un sistema di contabilizzazione dei benefici del GPP, e

Agenzia Veneto Notizie

🔊 Listen to this