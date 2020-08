ZTL APERTURA ANTICIPATA E PARCHEGGI A TARIFFE SPECIALI

(AGENPARL) – FIRENZE, ven 28 agosto 2020

Al via da oggi, 28 agosto, la nuova disciplina sperimentale della ztl, in vigore fino a fine settembre, che prevede l’apertura anticipata della ztl limitata di due accessi (dalla porta di lungarno Vespucci/ponte Vespucci e dalla porta di via della Scala/Santa Caterina da Siena) per facilitare l’accesso al centro storico in una fase delicata per la vita cittadina e per le attività economiche a causa delle conseguenze della pandemia, e circa 1500 posti auto a basso costo per venire incontro alle esigenze di parcheggio dei cittadini.

I due varchi saranno aperti dalle ore 16, dal lunedì al venerdì. Per parcheggiare il Comune ha raggiunto due accordi: uno con Firenze Parcheggi – per quanto riguarda il posteggio sotto la stazione di Santa Maria Novella – e un garage privato nella zona di Ognissanti, che mettono a disposizione i posti a un euro l’ora dalle 16 alle 24; e l’altro, con il coordinamento delle categorie economiche, con varie autorimesse del centro storico: in 12 autorimesse aderenti alla Cna la prima ora di sosta, dalle 16 alle 24, sarà gratuita; e in alcuni garage aderenti a Confcommercio ci saranno tariffe scontate dal 30 al 50% modulate nell’arco dell’intera giornata.

In totale saranno circa 1500 i posti a disposizione di chi entra in centro

I controlli degli ingressi in ztl e della regolarità della sosta saranno affidati alla Polizia municipale con rafforzamento delle pattuglie dedicate.

Fonte/Source: https://www.comune.fi.it/dalle-redazioni/ztl-apertura-anticipata-e-parcheggi-tariffe-speciali