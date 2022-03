(AGENPARL) – mar 22 marzo 2022 [Ministerie van Defensie]

Zr.Ms. Friesland onderschept 850 kilo drugs

22 maart 2022 – 15:00

Zr.Ms. Friesland heeft in korte tijd ongeveer 850 kilo contrabande in Caribische wateren onderschept. Het ging om 2 drugstransporten. Ook heeft het marineschip geholpen bij de berging van een verdachte vissersboot. De Kustwacht Caribisch gebied op Aruba onderzoekt het vaartuig onder leiding van het Openbaar Ministerie.

Maritieme patrouillevliegtuigen van de Kustwacht Caribisch gebied en de Amerikaanse kustwacht ontdekten beide drugstransporten per go-fasts. De snelle vaartuigjes zijn aangehouden met behulp van een Frisc. Dit is de snelle onderscheppingsboot aan boord van de Friesland.

De opvarenden van de go-fast gaven zich vervolgens over. Het gecombineerde team, bestaande uit leden van Zr.Ms. Friesland, de US Coast Guard en het Fleet Marine Squadron van de marine nam de drugs in beslag en hield de smokkelaars aan.

Tijdens de eerste onderschepping was de vangst ongeveer 500 kilo drugs. Bij de tweede ging het om circa 350 kilo. De verdachte boot die Zr.Ms. Friesland heeft geborgen is naar Aruba gesleept en aan de Kustwacht Caribisch gebied op Aruba overgedragen. Er is aan boord een groot aantal pakketten met vermoedelijk verdovende middelen aangetroffen.

Zr.Ms. Friesland is sinds januari 2022 als stationsschip Caribisch gebied actief in de regio. Het patrouilleschip wisselt counterdrugsoperaties af met het ondersteunen van de Kustwacht Caribisch gebied. In totaal wist de Friesland tot nu toe zo’n 1075 kilo verdovende middelen van de markt te houden.

Mededeling aan redacties (niet voor publicatie)

Colofon

De inhoud van dit bericht is opgesteld door:

– Ministerie van Defensie (kerndepartement)

De volgende thema’s zijn gekoppeld:

– Defensie

– Internationale- en ontwikkelingssamenwerking

– Openbare orde en veiligheid

– Overig