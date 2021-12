(AGENPARL) – mar 14 dicembre 2021 ZES, CAPPELLACCI (FI): ISTITUZIONE TAPPA STORICA DI UN PERCORSO AMBIZIOSO

ROMA, 14 DICEMBRE 2021. “L’istituzione della zona economica speciale della Sardegna rappresenta una tappa storica di un percorso ambizioso e il coronamento di un lavoro proficuo portato avanti con il ministro Carfagna”. Così Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia Sardegna, plaude l’approvazione del decreto che istituisce la zona economica speciale della Sardegna. “È questa la strada da imboccare per colmare lo svantaggio derivante dalla condizione geografica e rendere la nostra isola terra fertile per l’impresa e per il lavoro. Prende forma finalmente quell’azione politica forte, che ha come orizzonte il riconoscimento della zona franca della Sardegna”.

