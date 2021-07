(AGENPARL) – sab 03 luglio 2021 Mercoledì 7 Luglio / ore 18.30 – 19.30

Presentazione del film

LA CITTA’ ROSSA

a cura di Memoryscapes

Diretta live social sulla pagina Facebook del Premio Zavattini e dell’Aamod:

[https://www.facebook.com/PremioZavattini](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=A%3d8YB%26J%3d8%26H%3d7fCU%26s%3dYGV7Y9%26O%3dlR1Jw_PXwT_ah_LU1W_Vj_PXwT_ZmQ1U.m5gCiIsI.jIq_PXwT_ZmtvCtCs8hPeR1CrG%26k%3dGyQ375.LlN%26mQ%3d9UBd9h5eF)

[https://www.facebook.com/archivioaamod/](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=3%3dLWF%26B%3dL%26F%3dAXQS%26w%3dQUTAQM%26M%3dpJEH1_HluX_Sv_JYsk_Tn_HluX_R1O5M.13k5wGwA.xGu_HluX_R13z33A4903iC06_zqnr_06%26y%3dE3IG59.DzL%26q1v3iI%3dMSFVT)

Intervengono:

Paolo Simoni (direttore di Home Movies), Aurora Palandrani (Cda della Fondazione Aamod), Antonio Medici (direttore del Premio Zavattini)

Il film sarà disponibile gratuitamente, subito dopo la presentazione e per le successive 48 ore, sul sito [www.memoryscapes.it](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=7%3dFcD%26F%3dF%26L%3d9bKY%26u%3dUOZ9UG%26S%3dn5p9gN9N_xuhx_95_7yYt_GD_xuhx_80BU3.GtKuLDQi55Cy.C9_PWwe_Zl%268%3d2SyPrY.t99%26Gy%3dVFfBc)

Mercoledì 7 luglio 2021, dalle 18.30 alle 19.30, in diretta live social sulle pagine Facebook del Premio Zavattini e della Fondazione Aamod sarà presentato il film “La città rossa”, nato da un’iniziativa del portale Web Memoryscapes dell’Associazione Home Movies in occasione del centenario della fondazione del Partito Comunista Italiano. Si tratta di una produzione che rappresenta un significativo esempio di recupero della memoria e di utilizzazione originale del materiale d’archivio, anche nelle forme della comunicazione: il film è la registrazione di un evento on line, durante il quale le sorprendenti e inedite immagini filmiche d’archivio sulla Mostra del Trentennale del Pci, che si tenne a Bologna nel 1952, sono state sonorizzate dal vivo da Guglielmo Pagnozzi, con un contributo del cantautore Pierpaolo Capovilla. Le immagini della Mostra, tenutasi a Palazzo Re Enzo, furono girate dal filmmaker militante Angelo Marzadori come un reportage sui tableaux giganteschi, il ricco apparato fotografico e testuale, l’imponente documentazione, i ritratti di tanti volti dei protagonisti delle lotte e delle persone comuni raccolti per l’iniziativa.

“La città rossa” e le attività di Memoryscapes saranno presentate da Paolo Simoni (direttore di Home Movies), Antonio Medici (direttore del Premio Zavattini) e Aurora Palandrani (Cda della Fondazione Aamod). Subito dopo la presentazione, il film sarà disponibile gratuitamente per la visione in streaming sul sito[www.memoryscapes.it](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=9%3dBYP%26H%3dB%26H%3dKdGU%267%3dWKVKWC%26O%3dz7l5sP5J_0wdt_K7_3ukv_C0_0wdt_JB8QE.IpG7N0Mu719A.E5_Liya_Vx%260%3dxOARnU.6A5%26CA%3dXBbNe)per le successive 48 ore.

Ricordiamo che il bando per partecipare all’edizione 2021/22 del Premio Cesare Zavattini è on line e scade il prossimo 30 luglio 2021.

PREMIO ZAVATTINI

Sito ufficiale: [http://premiozavattini.it](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=A%3dMaB%26J%3dM%26J%3d7fRW%26s%3dYVX7YN%26Q%3dl9w7eRFL_vyov_79_DwWx_NB_vyov_6DBNiK5K49H7xR5Jm.GF%260%3dqSERgY.0Ax%26GE%3dX5fRe)

