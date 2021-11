(AGENPARL) – mer 24 novembre 2021 Zapowiedź: wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Republice Federalnej Niemiec

W czwartek, 25 listopada 2021 roku premier Mateusz Morawiecki złoży wizytę w Berlinie, gdzie spotka się z kanclerz Angelą Merkel. Rozmowa będzie dotyczyć bieżącej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej oraz koordynacji odpowiedzi państw europejskich i członków NATO na działania hybrydowe ze strony reżimu Łukaszenki. To kolejna wizyta w ramach spotkań premiera z europejskimi przywódcami. Dodatkowo wśród tematów rozmów zostanie poruszona kwestia obecnego wzrostu cen energii i gazu w całej Europie. W Berlinie planowane jest również spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z liderem Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) i kandydatem tej partii na kanclerza Olafem Scholzem.

[Zapowiedź: wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Republice Federalnej Niemiec](https://www.gov.pl/web/premier/zapowiedz-wizyta-premiera-mateusza-morawieckiego-w-republice-federalnej-niemiec)

