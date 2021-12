(AGENPARL) – dom 12 dicembre 2021 Zapowiedź: premier weźmie udział w spotkaniu premierów państw Grupy Wyszehradzkiej i prezydenta Republiki Francuskiej w Budapeszcie

13 grudnia 2021 r. premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w szczycie szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i prezydenta Francji w Budapeszcie. Celem spotkania jest omówienie aktualnej sytuacji geopolitycznej w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych zagrożeń związanych z nielegalną migracją i kryzysem wywołanym cenami energii.

[Zapowiedź: premier weźmie udział w spotkaniu premierów państw Grupy Wyszehradzkiej i prezydenta Republiki Francuskiej w Budapeszcie](https://www.gov.pl/web/premier/zapowiedz-premier-wezmie-udzial-w-spotkaniu-premierow-panstw-grupy-wyszehradzkiej-i-prezydenta-republiki-francuskiej-w-budapeszcie)

