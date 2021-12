(AGENPARL) – mar 07 dicembre 2021 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Zaki: Quartapelle (Pd), mobilitazione e solidarietà ha funzionato

“La mobilitazione e la solidarietà di centinaia di migliaia di cittadini italiani hanno funzionato. Patrick Zaki sarà scarcerato (ma non assolto). Ora, avanti, per tutti quelli come lui”.

