(AGENPARL) – lun 13 settembre 2021 ZAKI, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): DOMANI PRIMA UDIENZA, NON LASCIAMOLO DA SOLO

“Domani Patrick Zaki sarà processato in una sezione che non prevede diritto di appello. Dopo un anno e sette mesi lunghissimi di prigionia, domani sarà tenuto a rispondere di uno scritto del 2019 in difesa della minoranza copta e rischia fino a 5 anni di carcere. Noi italiani gli siamo stati vicini fino ad ora, era sempre nei nostri pensieri, insieme al nostro Giulio Regeni. Ora, però, rendiamo concreta la nostra vicinanza. Come ha richiesto il portavoce di Amnesty international Riccardo Noury, non perdiamo tempo prezioso, ogni minuto senza pressioni è un minuto perso. Governo, UE, ascoltate la richiesta di aiuto di tutti gli italiani, rivolgete l’attenzione sul caso Zaki. Tu invece Patrick resisti ancora un po’, ma sappi che non sei solo. Faremo di tutto per riportarti a concludere i tuoi studi”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano PETTARIN.

