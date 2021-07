(AGENPARL) – mer 07 luglio 2021 ZAKI, MONTEVECCHI (M5s): BENE CITTADINANZA. RIMANE IMPELLENTE ATTIVAZIONE DEL GOVERNO SU CONVENZIONE ONU

“Sono lieta dell’approvazione anche alla Camera della mozione per la richiesta di cittadinanza a Patrick Zaki, e colgo l’occasione per ribadire l’impellenza di un’azione concreta da parte del governo. Se vogliamo riportare Patrick Zaki a casa dobbiamo procedere nel solco dell’impegno chiesto dal Movimento 5 Stelle nell’Ordine del giorno approvato in Senato il 14 aprile scorso, che prevedeva parallelamente alla concessione della cittadinanza anche l’attivazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984, l’unica strada giuridicamente percorribile per cercare di sbloccare pacificamente la situazione.

Tre settimane fa ho depositato una doppia interrogazione, rispettivamente al ministro degli Esteri Luigi Di Maio e al presidente del Consiglio Mario Draghi, proprio per sollecitare un’azione in questo senso. Torno a chiedere dunque anche pubblicamente quali valutazioni siano state fatte al fine di utilizzare gli strumenti contenuti nella Convenzione e a che punto ci troviamo. Più passa il tempo e maggiore deve essere il nostro impegno per la liberazione di Patrick”.

Commenta così la senatrice bolognese Michela Montevecchi, capogruppo M5s in Commissione Diritti Umani, l’approvazione alla Camera della mozione per il conferimento della cittadinanza a Patrick Zaki.

—————————————————————

Sen. Michela Montevecchi

Segretario del Consiglio di Presidenza del Senato

🔊 Listen to this